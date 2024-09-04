Алгазина Ульяна Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1746
Сын: Алгазин Прокопей Михайлович
Отец ребёнка: Алгазин Михайло Петрович
Рождение ребёнка
1746 ст.
Сын: Алгазин Обросим Михайлович
Отец ребёнка: Алгазин Михайло Петрович
Рождение ребёнка
1747
Дочь: (Алгазина) Меланья Михайловна
Отец ребёнка: Алгазин Михайло Петрович
Рождение ребёнка
1752
Сын: Алгазин Афанасий Михайлович
Отец ребёнка: Алгазин Михайло Петрович
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Алгазин Михайло Петрович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: (Алгазина) Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Алгазин Михайло Петрович
Смерть
Неизвестно