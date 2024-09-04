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Алгазина Ульяна Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Михайло Петрович

Рождение ребёнка
1746

Сын: Алгазин Прокопей Михайлович

Отец ребёнка: Алгазин Михайло Петрович

Рождение ребёнка
1746 ст.

Сын: Алгазин Обросим Михайлович

Отец ребёнка: Алгазин Михайло Петрович

Рождение ребёнка
1747

Дочь: (Алгазина) Меланья Михайловна

Отец ребёнка: Алгазин Михайло Петрович

Рождение ребёнка
1752

Сын: Алгазин Афанасий Михайлович

Отец ребёнка: Алгазин Михайло Петрович

Рождение ребёнка
1754

Сын: Алгазин Тихон Михайлович

Отец ребёнка: Алгазин Михайло Петрович

Рождение ребёнка
1761

Дочь: (Алгазина) Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Алгазин Михайло Петрович

Смерть
Неизвестно

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