Хилимова Агрофена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хилимова Агрофена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1929

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1928

Дочь: Митрофанова Мария Терентьевна

Отец ребёнка: Хилимов Терентий Степанович

Солова, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хилимова Вера Терентьевна

Отец ребёнка: Хилимов Терентий Степанович

Солова, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хилимов Терентий Степанович

Смерть
Около 1929
Солова, Стародубский муниципальный район, Брянская область
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