Хилимова Агрофена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1928
Дочь: Митрофанова Мария Терентьевна
Отец ребёнка: Хилимов Терентий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хилимова Вера Терентьевна
Отец ребёнка: Хилимов Терентий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1929