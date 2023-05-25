Чалышева Наталья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1978
Сын: Чалышев Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Чалышев Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
18.10.1983
Сын: Чалышев Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Чалышев Николай Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно