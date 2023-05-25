Чалышева Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чалышева Наталья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1953 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1978

Сын: Чалышев Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Чалышев Николай Гаврилович

Рождение ребёнка
18.10.1983

Сын: Чалышев Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Чалышев Николай Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чалышев Николай Гаврилович