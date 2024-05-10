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Светлаков Дмитрий Васильевич

Место рождения

Вятская губерния, Глазовский уезд, Карсовайская волость

Дата рождения

1871

Дата смерти

Около 1947

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Светлаков Василий Федотович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1905

Дочь: Першина (Светлакова) Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Ирина Пантелеймонова

Смерть
Около 1947
Рождение ребёнка
1992

Дочь: Светлакова Анна Дмитриевна

Мать ребёнка: Ирина Пантелеймонова

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