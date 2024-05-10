Светлаков Дмитрий Васильевич
Место рожденияВятская губерния, Глазовский уезд, Карсовайская волость
Дата рождения1871
Дата смертиОколо 1947
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Светлаков Василий Федотович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1905
Дочь: Першина (Светлакова) Екатерина Дмитриевна
Мать ребёнка: Ирина Пантелеймонова
Смерть
Около 1947
Рождение ребёнка
1992
Дочь: Светлакова Анна Дмитриевна
Мать ребёнка: Ирина Пантелеймонова