Емельян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

1902

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Емельянов Федор Емельянович

Мать ребёнка: Емельянова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Емельянова Анастасия

Мать ребёнка: Емельянова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Иван Емельянович

Мать ребёнка: Емельянова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Алексей Емельянович

Мать ребёнка: Емельянова ?

Смерть
1902