Емельян
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Емельянов Федор Емельянович
Мать ребёнка: Емельянова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Емельянова Анастасия
Мать ребёнка: Емельянова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емельянов Иван Емельянович
Мать ребёнка: Емельянова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Емельянов Алексей Емельянович
Мать ребёнка: Емельянова ?
Смерть
1902