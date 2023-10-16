Вострикова Елена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Востриков Гаврил Ефремович
Отец ребёнка: Востриков Ефрем Гаврилович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Востриков Константин Ефремович
Отец ребёнка: Востриков Ефрем Гаврилович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: (Вострикова) Домна Ефремовна
Отец ребёнка: Востриков Ефрем Гаврилович
Смерть
Неизвестно