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Вострикова Елена Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Востриков Гаврил Ефремович

Отец ребёнка: Востриков Ефрем Гаврилович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Востриков Константин Ефремович

Отец ребёнка: Востриков Ефрем Гаврилович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: (Вострикова) Домна Ефремовна

Отец ребёнка: Востриков Ефрем Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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