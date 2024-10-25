Емельянова (Селевина) Александра Степановна
Место рождения
Дата рождения29.10.1874 ст.
Дата смертиПосле 1950
ПолЖенский
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1874 ст.
Бракосочетание
15.05.1901 ст.
Муж: не указан
Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.07.1902 ст.
Дочь: (Емельянова) Анна Степановна
Отец ребёнка: Емельянов Степан Макарович
Рождение ребёнка
14.08.1903 ст.
Дочь: Емельянова Наталья Степановна
Отец ребёнка: Емельянов Степан Макарович
Рождение ребёнка
25.02.1906 ст.
Сын: Емельянов Василий Степанович
Отец ребёнка: Емельянов Степан Макарович
Рождение ребёнка
18.02.1907 ст.
Сын: Емельянов Федор Степанович
Отец ребёнка: Емельянов Степан Макарович
Рождение ребёнка
29.12.1908
Дочь: Василенок (Емельянова) Анисья Степановна
Отец ребёнка: Емельянов Степан Макарович
Рождение ребёнка
08.03.1911 ст.
Дочь: (Емельянова) Дарья Степановна
Отец ребёнка: Емельянов Степан Макарович
Рождение ребёнка
16.05.1916 ст.
Дочь: Поваркова Елена Степановна
Отец ребёнка: Емельянов Степан Макарович
Рождение ребёнка
06.09.1917
Дочь: Михайличенко (Емельянова) Анна Степановна
Отец ребёнка: Емельянов Степан Макарович
Смерть
После 1950