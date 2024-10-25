Емельянова (Селевина) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова (Селевина) Александра Степановна

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Место рождения

Кузнецовская, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

29.10.1874 ст.

Дата смерти

После 1950

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1874 ст.

Отец: Селевин Степан Афанасьевич

Мать: Селевина Марфа Филипповна

Кузнецовская, Пудожемский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
15.05.1901 ст.

Муж: не указан

Няндома, Няндомский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
26.07.1902 ст.

Дочь: (Емельянова) Анна Степановна

Отец ребёнка: Емельянов Степан Макарович

Рождение ребёнка
14.08.1903 ст.

Дочь: Емельянова Наталья Степановна

Отец ребёнка: Емельянов Степан Макарович

Рождение ребёнка
25.02.1906 ст.

Сын: Емельянов Василий Степанович

Отец ребёнка: Емельянов Степан Макарович

Рождение ребёнка
18.02.1907 ст.

Сын: Емельянов Федор Степанович

Отец ребёнка: Емельянов Степан Макарович

Рождение ребёнка
29.12.1908

Дочь: Василенок (Емельянова) Анисья Степановна

Отец ребёнка: Емельянов Степан Макарович

Рождение ребёнка
08.03.1911 ст.

Дочь: (Емельянова) Дарья Степановна

Отец ребёнка: Емельянов Степан Макарович

Рождение ребёнка
16.05.1916 ст.

Дочь: Поваркова Елена Степановна

Отец ребёнка: Емельянов Степан Макарович

Рождение ребёнка
06.09.1917

Дочь: Михайличенко (Емельянова) Анна Степановна

Отец ребёнка: Емельянов Степан Макарович

Смерть
После 1950

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