Карамышева (Новикова) Тамара Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карамышева (Новикова) Тамара Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новиков Константин Федорович

Мать: Новикова Мария Емельяновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карамышев Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Карамышев Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зыкова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Карамышев Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карамышев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Карамышев Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карамышев Василий Иванович

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