Карамышева (Новикова) Тамара Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карамышев Юрий Васильевич
Отец ребёнка: Карамышев Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зыкова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Карамышев Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карамышев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Карамышев Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно