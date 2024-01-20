Евдокимова Акилина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимова Акилина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.12.1821

Сын: Евдокимов Григорий Ефимович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Малая Молокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1827

Сын: Евдокимов Алексей Ефимович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Малая Молокова, Ирбитский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1831

Сын: Евдокимов Степан Ефимович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Евдокимова Феодора Ефимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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