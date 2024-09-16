Карабашев Генрик Сергеевич
Место рожденияг. Харьков, Украина
Дата рождения21.11.1936
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1936
г. Харьков, Украина
Работа или профессия
Неизвестно
океанолог
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
г. Москва, Российская Федерация
Рождение ребёнка
14.11.1960
Сын: Карабашев Серегй Генрикович
Мать ребёнка: Карабашева (Слуцман) Эмма Исаевна
г. Иркутск, Российская Федерация