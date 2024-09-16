Карабашев Генрик Сергеевич 21.11.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карабашев Генрик Сергеевич

Место рождения

г. Харьков, Украина

Дата рождения

21.11.1936

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1936

Отец: Шубин Сергей Федорович

Мать: Карабашева (Карабашева) Ирина Николаевна

г. Харьков, Украина
Работа или профессия
Неизвестно
океанолог
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карабашева (Слуцман) Эмма Исаевна

Место жительства
Неизвестно
г. Москва, Российская Федерация
Рождение ребёнка
14.11.1960

Сын: Карабашев Серегй Генрикович

Мать ребёнка: Карабашева (Слуцман) Эмма Исаевна

г. Иркутск, Российская Федерация

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