Wiśniewska (Bocian) Anna Marianna
Место рожденияBrudki/Wąsewo akt 128/1896
Дата рождения29.07.1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1896
Отец: Bocian Tomasz
Brudki/Wąsewo akt 128/1896
Место жительства
Между 1917 и 1918
201 Merrimack, Manchester, New Hampshire, USA
Бракосочетание
17.09.1917
Муж: Wiśniewski Jan
Wąsewo akt 26/1917
Смерть
Неизвестно