Wiśniewska (Bocian) Anna Marianna 29.07.1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Wiśniewska (Bocian) Anna Marianna

Место рождения

Brudki/Wąsewo akt 128/1896

Дата рождения

29.07.1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1861 г.р.

Мать

Около 1860 г.р.

Муж

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1896

Отец: Bocian Tomasz

Мать: Bocian (Kwiatkowska) Paulina

Brudki/Wąsewo akt 128/1896
Место жительства
Между 1917 и 1918
201 Merrimack, Manchester, New Hampshire, USA
Бракосочетание
17.09.1917

Муж: Wiśniewski Jan

Wąsewo akt 26/1917
Смерть
Неизвестно

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