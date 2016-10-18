Стариков Игорь
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1979
Дата смерти18.10.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1979
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
18.10.2016