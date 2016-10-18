Стариков Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стариков Игорь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1979

Дата смерти

18.10.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

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Дети

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Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1979

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
18.10.2016

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