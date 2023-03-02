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Постырнак (Сковородкина) Надежда Ивановна
Постырнак (Сковородкина) Надежда Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.11.1973
Пол
Женский
Отец
Сковородкин Иван Владимирович
Мать
Сковородкина (Шапель) Нина Францевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1973
Отец:
Сковородкин Иван Владимирович
Мать:
Сковородкина Нина Францевна
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