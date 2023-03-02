Постырнак (Сковородкина) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Постырнак (Сковородкина) Надежда Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1973

Отец: Сковородкин Иван Владимирович

Мать: Сковородкина Нина Францевна

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