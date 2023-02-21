(Гром) Евгения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Гром) Евгения Петровна

(Гром) Евгения Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1878

Дочь: Карась Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Гром Гавриил Дмитриевич

Рождение ребёнка
22.02.1880

Дочь: Марина Гавриловна

Отец ребёнка: Гром Гавриил Дмитриевич

Рождение ребёнка
22.02.1880

Дочь: Евдокия Гавриловна

Отец ребёнка: Гром Гавриил Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.03.1881

Сын: Гром Герасим Гавриилович

Отец ребёнка: Гром Гавриил Дмитриевич

Рождение ребёнка
26.08.1883

Сын: Гром Евтихий Гавриилович

Отец ребёнка: Гром Гавриил Дмитриевич

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHT-L816
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close