(Гром) Евгения Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1878
Дочь: Карась Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Гром Гавриил Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.02.1880
Дочь: Марина Гавриловна
Отец ребёнка: Гром Гавриил Дмитриевич
Рождение ребёнка
22.02.1880
Дочь: Евдокия Гавриловна
Отец ребёнка: Гром Гавриил Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.03.1881
Отец ребёнка: Гром Гавриил Дмитриевич
Рождение ребёнка
26.08.1883
Отец ребёнка: Гром Гавриил Дмитриевич
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XHT-L816
Смерть
Неизвестно