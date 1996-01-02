Цыганов Борис Семенович
Место рождения
Дата рождения30.12.1927
Дата смерти02.01.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1927
Отец: Цыганов Семен Карпович
Мать: Климина Пелагея Ивановна
Бракосочетание
23.07.1950
Рождение ребёнка
24.11.1960
Мать ребёнка: Цыганова Людмила Феодосиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила ??? Борисовна
Мать ребёнка: Цыганова Людмила Феодосиевна
Работа или профессия
Неизвестно
инженер ??
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.01.1996
Причина смерти: Ишемическая болезнь сердца