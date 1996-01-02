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Цыганов Борис Семенович

Место рождения

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область

Дата рождения

30.12.1927

Дата смерти

02.01.1996

Пол

Мужской

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1927

Отец: Цыганов Семен Карпович

Мать: Климина Пелагея Ивановна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Бракосочетание
23.07.1950

Жена: Цыганова Людмила Феодосиевна

Рождение ребёнка
24.11.1960

Сын: Цыганов Игорь Борисович

Мать ребёнка: Цыганова Людмила Феодосиевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила ??? Борисовна

Мать ребёнка: Цыганова Людмила Феодосиевна

Работа или профессия
Неизвестно
инженер ??
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.01.1996
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Ишемическая болезнь сердца