Отец Феофана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1738
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофим меньший
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брат Трофима
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофим
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1738