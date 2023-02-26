Хвостиков Василий сын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХвостиков Василий сын

Хвостиков Василий сын

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Хвостиков Прокопий сын

Мать: Хвостикова Ерина дочь

Рождение ребёнка
1792

Сын: Хвостиков Герасим сын

Мать ребёнка: Хвостикова Февранья дочь

Рождение ребёнка
1803

Сын: Хвостиков Юрий сын

Мать ребёнка: Хвостикова Февранья дочь

Рождение ребёнка
1808

Сын: Хвостиков Василий сын

Мать ребёнка: Хвостикова Февранья дочь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хвостикова Февранья дочь

Место жительства
Неизвестно
Венгеровка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1826
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close