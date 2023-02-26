Хвостиков Василий сын
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Хвостиков Прокопий сын
Мать: Хвостикова Ерина дочь
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Хвостикова Февранья дочь
Рождение ребёнка
1803
Сын: Хвостиков Юрий сын
Мать ребёнка: Хвостикова Февранья дочь
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Хвостикова Февранья дочь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хвостикова Февранья дочь
Место жительства
Неизвестно
Венгеровка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
1826