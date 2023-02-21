Матвеев Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матвеев Валерий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1959 г.р.

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1986

Сын: Матвеев Виктор Валерьевич

Мать ребёнка: Матвеева Тамара Викторовна

Милославское, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матвеева Тамара Викторовна

Смерть
Около 2012
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