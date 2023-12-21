Трутнёв Михаил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трутнёв Михаил Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Трутнев Григорий

Мать: Трутнева (Орловская) Матрёна Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трутнёв Сергей

Мать ребёнка: не указана

Военная служба
Неизвестно
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Смерть
Неизвестно
Малые Лётцы, Витебский район, Витебская область

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