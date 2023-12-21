Трутнёв Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трутнёв Сергей
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
Неизвестно
Кронштадт, Кронштадтское военное губернаторство
Смерть
Неизвестно
Малые Лётцы, Витебский район, Витебская область