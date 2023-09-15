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Юрьев Трофим Сидорович

Место рождения

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

После 1871

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Юрьев Сидор Ферапонтович

Мать: Юрьева Марфа Финогеновна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
07.05.1851

Сын: Юрьев Иван Трофимович

Мать ребёнка: Юрьева Вера Емельяновна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Рогачева Марфа Трофимовна

Мать ребёнка: Юрьева Вера Емельяновна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
05.01.1856

Сын: Юрьев Василий Трофимович

Мать ребёнка: Юрьева Вера Емельяновна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
10.05.1858

Сын: Юрьев Афанасий Трофимович

Мать ребёнка: Юрьева Вера Емельяновна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
21.09.1860

Сын: Юрьев Дмитрий Трофимович

Мать ребёнка: Юрьева Вера Емельяновна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.07.1868

Сын: Юрьев Прохор Трофимович

Мать ребёнка: Юрьева Вера Емельяновна

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
30.05.1871

Дочь: Елена Трофимовна

Мать ребёнка: Юрьева Вера Емельяновна

Архангеловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1871
Малоархангельское, Пестравский муниципальный район, Самарская область
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