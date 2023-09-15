Юрьев Трофим Сидорович
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиПосле 1871
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Юрьев Сидор Ферапонтович
Мать: Юрьева Марфа Финогеновна
Рождение ребёнка
07.05.1851
Мать ребёнка: Юрьева Вера Емельяновна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Рогачева Марфа Трофимовна
Мать ребёнка: Юрьева Вера Емельяновна
Рождение ребёнка
05.01.1856
Мать ребёнка: Юрьева Вера Емельяновна
Рождение ребёнка
10.05.1858
Сын: Юрьев Афанасий Трофимович
Мать ребёнка: Юрьева Вера Емельяновна
Рождение ребёнка
21.09.1860
Мать ребёнка: Юрьева Вера Емельяновна
Рождение ребёнка
27.07.1868
Мать ребёнка: Юрьева Вера Емельяновна
Рождение ребёнка
30.05.1871
Дочь: Елена Трофимовна
Мать ребёнка: Юрьева Вера Емельяновна
Архангеловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1871
Малоархангельское, Пестравский муниципальный район, Самарская область