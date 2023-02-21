Шильдер Карл Иванович
Место рожденияСиманово, Витебская область, Беларусь
Дата рождения1785
Дата смерти1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Симаново, Витебская область, Беларусь
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1954
Калараш, Молдавское княжество (ныне - Молдавия)