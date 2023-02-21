Шильдер Карл Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шильдер Карл Иванович

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Место рождения

Симаново, Витебская область, Беларусь

Дата рождения

1785

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Симаново, Витебская область, Беларусь
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1954
Калараш, Молдавское княжество (ныне - Молдавия)
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