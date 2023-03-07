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Курбанов Нестор Васильев

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: Курбанов Василий Трифанов

Мать: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Курбанов Егор Нестеров

Мать ребёнка: Курбанова Екатерина Васильева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Курбанов Александр Нестеров

Мать ребёнка: Курбанова Екатерина Васильева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Евдокия Нестерова

Мать ребёнка: Курбанова Екатерина Васильева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Курбанов Лука Нестеров

Мать ребёнка: Курбанова Екатерина Васильева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курбанова Екатерина Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1762
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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