Курбанов Нестор Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: Курбанов Василий Трифанов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1756
Мать ребёнка: Курбанова Екатерина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Курбанов Александр Нестеров
Мать ребёнка: Курбанова Екатерина Васильева
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Евдокия Нестерова
Мать ребёнка: Курбанова Екатерина Васильева
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Курбанова Екатерина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762