Ларионова Гликерия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Покровская Любовь Федоровна
Отец ребёнка: Ларионов Федор Иванович
Рождение ребёнка
21.08.1895
Дочь: Грачева Вера Федоровна
Отец ребёнка: Ларионов Федор Иванович
Рождение ребёнка
09.06.1902
Дочь: Чебанова София Федоровна
Отец ребёнка: Ларионов Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларионов Николай Федорович
Отец ребёнка: Ларионов Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Федоровна
Отец ребёнка: Ларионов Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларионов Леонид Федорович
Отец ребёнка: Ларионов Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларионов Александр Федорович
Отец ребёнка: Ларионов Федор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларионов Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Ларионов Федор Иванович
Смерть
Неизвестно