Ларионова Гликерия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова Гликерия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Покровская Любовь Федоровна

Отец ребёнка: Ларионов Федор Иванович

Ильинское, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
21.08.1895

Дочь: Грачева Вера Федоровна

Отец ребёнка: Ларионов Федор Иванович

Рождение ребёнка
09.06.1902

Дочь: Чебанова София Федоровна

Отец ребёнка: Ларионов Федор Иванович

Ильинское, Красногорск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларионов Николай Федорович

Отец ребёнка: Ларионов Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Федоровна

Отец ребёнка: Ларионов Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларионов Леонид Федорович

Отец ребёнка: Ларионов Федор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларионов Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларионов Александр Федорович

Отец ребёнка: Ларионов Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларионов Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Ларионов Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
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