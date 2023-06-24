Усманова (Зарипова) Лира Талгатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1989
Дочь: Усманова Ильмира Фидаилевна
Отец ребёнка: Усманов Фидаиль Рафаилович
Рождение ребёнка
23.10.1992
Сын: Усманов Равиль Фидаилевич
Отец ребёнка: Усманов Фидаиль Рафаилович
Бракосочетание
Неизвестно