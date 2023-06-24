Усманова (Зарипова) Лира Талгатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усманова (Зарипова) Лира Талгатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1957

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1989

Дочь: Усманова Ильмира Фидаилевна

Отец ребёнка: Усманов Фидаиль Рафаилович

Рождение ребёнка
23.10.1992

Сын: Усманов Равиль Фидаилевич

Отец ребёнка: Усманов Фидаиль Рафаилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усманов Фидаиль Рафаилович