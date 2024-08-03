Морозов Михаил Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морозов Прокофий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.05.1927
Дочь: Заблодская (Морозова) Зоя Михайловна
Мать ребёнка: Морозова (Мельникова) Раиса Андреевна
Глубокий, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно