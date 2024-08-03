Морозов Михаил Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов Михаил Прокофьевич

Морозов Михаил Прокофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морозов Прокофий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова (Мельникова) Раиса Андреевна

Рождение ребёнка
08.05.1927

Дочь: Заблодская (Морозова) Зоя Михайловна

Мать ребёнка: Морозова (Мельникова) Раиса Андреевна

Глубокий, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.