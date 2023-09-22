Юрасова (Егорова) Мария Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смерти1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Юрасов Гавриил Родионович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Заволокина Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Юрасов Гавриил Родионович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Юрасова Анна Гавриловна
Отец ребёнка: Юрасов Гавриил Родионович
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
28.02.1929
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрасова ... Гавриловна
Отец ребёнка: Юрасов Гавриил Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Похороны
1969
Смерть
1969