Юрасова (Егорова) Мария Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрасова (Егорова) Мария Леонтьевна

Юрасова (Егорова) Мария Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

1911 г.р.
1915 г.р.
1918 г.р.
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Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Юрасов Захар Гаврилович

Отец ребёнка: Юрасов Гавриил Родионович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Заволокина Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Юрасов Гавриил Родионович

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Юрасова Анна Гавриловна

Отец ребёнка: Юрасов Гавриил Родионович

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрасов Гавриил Родионович

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрасов Гавриил Родионович

Рождение ребёнка
28.02.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрасов Гавриил Родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрасов ... Гаврилович

Отец ребёнка: Юрасов Гавриил Родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрасов ... Гаврилович

Отец ребёнка: Юрасов Гавриил Родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрасов ... Гаврилович

Отец ребёнка: Юрасов Гавриил Родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрасов ... Гаврилович

Отец ребёнка: Юрасов Гавриил Родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрасов ... Гаврилович

Отец ребёнка: Юрасов Гавриил Родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрасов ... Гаврилович

Отец ребёнка: Юрасов Гавриил Родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрасова ... Гавриловна

Отец ребёнка: Юрасов Гавриил Родионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрасов Гавриил Родионович

Место жительства
Неизвестно
Подмаслово, Залегощенский муниципальный район, Орловская область
Похороны
1969
Подмаслово, Залегощенский муниципальный район, Орловская область
Смерть
1969
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