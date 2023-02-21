Бахменд Борис Генохович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБахменд Борис Генохович

Бахменд Борис Генохович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1911

Дата смерти

05.08.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1911

Отец: Бахменд Генох Хаймович

Мать: Бахменд Хая-Маша Гиршевна

Рождение ребёнка
21.04.1941

Сын: Бахменд Альберт Борисович

Мать ребёнка: Бахменд Елена Абрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахменд Елена Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Галина Борисовна

Мать ребёнка: Бахменд Елена Абрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахменд Елена Абрамовна

Смерть
05.08.1988
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close