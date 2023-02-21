Бахменд Борис Генохович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1911
Дата смерти05.08.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1911
Отец: Бахменд Генох Хаймович
Рождение ребёнка
21.04.1941
Сын: Бахменд Альберт Борисович
Мать ребёнка: Бахменд Елена Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бахменд Елена Абрамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Галина Борисовна
Мать ребёнка: Бахменд Елена Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бахменд Елена Абрамовна
Смерть
05.08.1988