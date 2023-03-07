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Корнеев Лука

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Место рождения

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Корнеев Наум

Мать: Корнеева Акулина

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Корнеева Просковья

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Корнеев Никита

Мать ребёнка: Корнеева Просковья

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Корнеева Просковья

Пановы Кусты, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнеева Просковья

Смерть
Неизвестно
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