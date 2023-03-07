Корнеев Лука
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Корнеев Наум
Мать: Корнеева Акулина
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: Корнеева Просковья
Рождение ребёнка
1852
Сын: Корнеев Никита
Мать ребёнка: Корнеева Просковья
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Корнеева Просковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корнеева Просковья
Смерть
Неизвестно