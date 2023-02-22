Кузнецов Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Николай Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кузнецов Петр

Мать: Кузнецова Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демьяненко Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Кузнецова Ольга Веденисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демьяненко Геннадий Федорович

Мать ребёнка: Кузнецова Ольга Веденисовна

Смерть
Неизвестно
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