Селиверстов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиверстов Александр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1955

Дата смерти

08.11.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.10.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
08.11.2008
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