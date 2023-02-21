Урубкова (Папушина) Татьяна Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1951
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1951
Отец: Папушин Геннадий Борисович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.01.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности