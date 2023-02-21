Урубкова (Папушина) Татьяна Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урубкова (Папушина) Татьяна Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1951

Пол

Женский

Отец

1925 г.р.

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1951

Отец: Папушин Геннадий Борисович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.04.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.01.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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