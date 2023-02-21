Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиПосле 1815
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Сын: Малиновский Ксенофонт Петрович
Отец ребёнка: Петр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
дьяконица
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1815