Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

После 1815

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Сын: Малиновский Ксенофонт Петрович

Отец ребёнка: Петр Васильевич

Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
дьяконица
Место жительства
Неизвестно
Некрасовское, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1815
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