Сарбаш Федор
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-11
Рождение ребёнка
1751
Мать ребёнка: ?
ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-11
Рождение ребёнка
1761
Сын: Сарбаш Константин Федорович
Мать ребёнка: ?
ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-11
Смерть
Неизвестно