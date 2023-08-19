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Сарбаш Федор

Место рождения

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-11
Рождение ребёнка
1751

Сын: Сарбаш Анастас Федорович

Мать ребёнка: ?

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-11
Рождение ребёнка
1761

Сын: Сарбаш Константин Федорович

Мать ребёнка: ?

Балки, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
ГАЗО , Ф - 12-2-38, ревиз.сказка 1811г.,зап-11
Смерть
Неизвестно