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(Евменева) Анфиса Евмениева

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

05.04.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1914

Отец: Ковалев Евмен Федосеев

Мать: Ковалева Устинья (Аграфена?) Алексеева

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
07.04.1914
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно