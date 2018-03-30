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Родионов Михаил Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1946

Дата смерти

30.03.2018

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1946

Отец: Родионов Захар Филатович

Мать: Родионова Антонида Спиридоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
30.03.2018
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
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