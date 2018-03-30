Родионов Михаил Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1946
Дата смерти30.03.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
30.03.2018
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область