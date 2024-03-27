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Нигматуллин Хибатулла

Место рождения

д. Тавзар Балтасинской волости, Казанского уезда, Казанской губернии

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Бикаматов Нигъмәтулла

Мать: Шарифа

Рождение ребёнка
1819

Сын: Хибатуллин Мөхәммәтлатыйф

Мать ребёнка: Фатыйма

Рождение ребёнка
1824

Сын: Хибатуллин Ибраһим

Мать ребёнка: Фатыйма

Рождение ребёнка
1837

Сын: Хибатуллин Хәйбулла

Мать ребёнка: Фатыйма

Смерть
Неизвестно

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