Нигматуллин Хибатулла
Место рожденияд. Тавзар Балтасинской волости, Казанского уезда, Казанской губернии
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Бикаматов Нигъмәтулла
Мать: Шарифа
Рождение ребёнка
1819
Сын: Хибатуллин Мөхәммәтлатыйф
Мать ребёнка: Фатыйма
Рождение ребёнка
1824
Сын: Хибатуллин Ибраһим
Мать ребёнка: Фатыйма
Рождение ребёнка
1837
Сын: Хибатуллин Хәйбулла
Мать ребёнка: Фатыйма
Смерть
Неизвестно