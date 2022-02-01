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Данилов Виктор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1950

Дата смерти

01.02.2022

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1950

Отец: Данилов Александр Семёнович

Мать: Данилова Ираида Александровна

Рождение ребёнка
26.08.1978

Дочь: Томилова Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Данилова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
26.02.1980

Сын: Данилов Александр Викторович

Мать ребёнка: Данилова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
01.11.1989

Дочь: Метлова Елена Викторовна

Мать ребёнка: Данилова Нина Ивановна

Смерть
01.02.2022
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область