Данилов Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1950
Дата смерти01.02.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1950
Рождение ребёнка
26.08.1978
Дочь: Томилова Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Данилова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
26.02.1980
Сын: Данилов Александр Викторович
Мать ребёнка: Данилова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
01.11.1989
Дочь: Метлова Елена Викторовна
Мать ребёнка: Данилова Нина Ивановна
Смерть
01.02.2022
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область