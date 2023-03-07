Артемьев? Александр Артемьев
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Артемий Мелентьев
Мать: Марья Корнилова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Артемьев Яков Александров
Мать ребёнка: Артемьева Дарья Ермолаева
Рождение ребёнка
1844
Сын: Артемьев Дмитрий Александров
Мать ребёнка: Артемьева Дарья Ермолаева
Рождение ребёнка
1847
Сын: Артемьев Андрей Александров
Мать ребёнка: Артемьева Дарья Ермолаева
Рождение ребёнка
1849
Сын: Артемьев Павел Александров
Мать ребёнка: Артемьева Дарья Ермолаева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин, владелец замшевого завода
Смерть
Неизвестно