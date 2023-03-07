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Артемьев? Александр Артемьев

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Место рождения

Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Артемий Мелентьев

Мать: Марья Корнилова

Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Артемьев Яков Александров

Мать ребёнка: Артемьева Дарья Ермолаева

Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Артемьев Дмитрий Александров

Мать ребёнка: Артемьева Дарья Ермолаева

Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Артемьев Андрей Александров

Мать ребёнка: Артемьева Дарья Ермолаева

Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Артемьев Павел Александров

Мать ребёнка: Артемьева Дарья Ермолаева

Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артемьева Дарья Ермолаева

Работа или профессия
Неизвестно
Малышево, Галичский муниципальный район, Костромская область
государственный крестьянин, владелец замшевого завода
Смерть
Неизвестно
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