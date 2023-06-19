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Моисеев Кузьма Степанович

Место рождения

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Моисеев Степан Иванович

Мать: Моисеева Степанида Егоровна

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Моисеев Тимофей Кузьмич

Мать ребёнка: Моисеева Александра

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Моисеева Пелагея Кузьминична

Мать ребёнка: Моисеева Александра

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.03.1830

Сын: Моисеев Артем Кузьмич

Мать ребёнка: Моисеева Александра

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Моисеева Татьяна Кузьминична

Мать ребёнка: Моисеева Александра

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область