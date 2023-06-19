Моисеев Кузьма Степанович
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Моисеева Александра
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Моисеева Пелагея Кузьминична
Мать ребёнка: Моисеева Александра
Рождение ребёнка
24.03.1830
Мать ребёнка: Моисеева Александра
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Моисеева Татьяна Кузьминична
Мать ребёнка: Моисеева Александра
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно