Анастасия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бухарова Лидия Кузьминична

Отец ребёнка: Юдин Кузьма Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фисенко Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Юдин Кузьма Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байкова Ирина Кузьминична

Отец ребёнка: Юдин Кузьма Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юдин Кузьма Андреевич

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