Анастасия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бухарова Лидия Кузьминична
Отец ребёнка: Юдин Кузьма Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фисенко Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Юдин Кузьма Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Байкова Ирина Кузьминична
Отец ребёнка: Юдин Кузьма Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно