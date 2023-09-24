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Зайцева (Стюхова) Валентина Викторовна
Зайцева (Стюхова) Валентина Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.04.1961
Пол
Женский
Отец
Стюхов Виктор
Мать
Стюхова (Грибова) Анна Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1961
Отец:
Стюхов Виктор
Мать:
Стюхова Анна Васильевна
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