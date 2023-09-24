Зайцева (Стюхова) Валентина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Стюхова) Валентина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1961

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1961

Отец: Стюхов Виктор

Мать: Стюхова Анна Васильевна

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