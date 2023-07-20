Бражникова (Тужикова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти1993
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Тужиков Лаврентий
Мать: Тужикова Ховронья
Рождение ребёнка
Около 1943
Сын: Бочкарёв Юрий
Отец ребёнка: Бочкарёв Яков (2 муж) (2 муж)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бочкарёв Анатолий
Отец ребёнка: Бочкарёв Яков (2 муж) (2 муж)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бочкарёв Николай
Отец ребёнка: Бочкарёв Яков (2 муж) (2 муж)
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бражников Александр
Отец ребёнка: Бражников Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бражников Александр
Смерть
1993