Бражникова (Тужикова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бражникова (Тужикова) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Тужиков Лаврентий

Мать: Тужикова Ховронья

Рождение ребёнка
Около 1943

Сын: Бочкарёв Юрий

Отец ребёнка: Бочкарёв Яков (2 муж) (2 муж)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бочкарёв Анатолий

Отец ребёнка: Бочкарёв Яков (2 муж) (2 муж)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бочкарёв Николай

Отец ребёнка: Бочкарёв Яков (2 муж) (2 муж)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бочкарёв Яков (2 муж) (2 муж)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бражников Александр

Отец ребёнка: Бражников Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бражников Александр

Смерть
1993