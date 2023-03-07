Никулина (Васина) Пелагея Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулина (Васина) Пелагея Осиповна

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Место рождения

Владимирское, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

22.10.1902

Дата смерти

30.06.1973

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Владимирское, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
19.05.1927

Дочь: Водоватова Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Никулин Василий Михайлович

Владимирское, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
10.01.1929

Дочь: Гуляева Нина Васильевна

Отец ребёнка: Никулин Василий Михайлович

Владимирское, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
25.06.1933

Дочь: Худякова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Никулин Василий Михайлович

Владимирское, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
10.11.1936

Сын: Никулин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Никулин Василий Михайлович

Владимирское, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никулин Василий Михайлович

Смерть
30.06.1973
Владимирское, Горномарийский муниципальный район, Республика Марий Эл
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