Никулина (Васина) Пелагея Осиповна
Место рождения
Дата рождения22.10.1902
Дата смерти30.06.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.05.1927
Дочь: Водоватова Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Никулин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
10.01.1929
Дочь: Гуляева Нина Васильевна
Отец ребёнка: Никулин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
25.06.1933
Дочь: Худякова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Никулин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
10.11.1936
Сын: Никулин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Никулин Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.06.1973