(Арутюнова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Арутюнова) Елена

Место рождения

Мерва, Волинська область

Дата рождения

10.02.1922

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1922

Отец: Арутюнов Гайказ Акопович

Мать: Арутюнова Роза Христофоровна

Мерва, Волинська область
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