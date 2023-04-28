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(Арутюнова) Елена
(Арутюнова) Елена
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Место рождения
Мерва
, Волинська область
Дата рождения
10.02.1922
Пол
Женский
Отец
Арутюнов Гайказ Акопович
1890 г.р.
Мать
Арутюнова (Форер) Роза Христофоровна
1895 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1922
Отец:
Арутюнов Гайказ Акопович
Мать:
Арутюнова Роза Христофоровна
Мерва
, Волинська область
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