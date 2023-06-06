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Валитов Нэжметдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Алимбеков Валит

Мать: Саифова Гульбидар

Рождение ребёнка
1843

Сын: Нэжметдинов Фасхутдин

Мать ребёнка: Нигаметуллина Мажида

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Нэжметдинова Фарида

Мать ребёнка: Нигаметуллина Мажида

Рождение ребёнка
07.05.1853

Сын: Нэжметдинов Минникэй

Мать ребёнка: Нигаметуллина Мажида

село Лашманка
Рождение ребёнка
?.06.1856

Сын: Нэжметдинов Хуснутдин

Мать ребёнка: Нигаметуллина Мажида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габрэфик

Мать ребёнка: Нигаметуллина Мажида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нигаметуллина Мажида

Место жительства
Неизвестно
Нижнее Абдулово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно