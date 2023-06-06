Валитов Нэжметдин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Алимбеков Валит
Мать: Саифова Гульбидар
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Нигаметуллина Мажида
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Нэжметдинова Фарида
Мать ребёнка: Нигаметуллина Мажида
Рождение ребёнка
07.05.1853
Сын: Нэжметдинов Минникэй
Мать ребёнка: Нигаметуллина Мажида
село Лашманка
Рождение ребёнка
?.06.1856
Мать ребёнка: Нигаметуллина Мажида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габрэфик
Мать ребёнка: Нигаметуллина Мажида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нигаметуллина Мажида
Место жительства
Неизвестно
Нижнее Абдулово, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно