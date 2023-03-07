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Иван Алексеевич

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

После 1847

Пол

Мужской

Отец

1749 г.р.

Мать

1754 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Алексей Григорьевич

Мать: Ульяна Петровна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Посвящение в духовный сан
С 1811
Христорождественское, Артемьевская волость, Романово-Борисоглебский уезд
пономарь , а в последствии дьячок (церковный приход Христорождественское на Эдоме)
Бракосочетание
12.02.1812

Жена: не указана

Христорождественское, Артемьевская волость, Романово-Борисоглебский уезд
жена Надежда Андреевна (дочь священника Андрея Федосеевича села Христорождественское на Эдоме)
Смерть
После 1847
Христорождественское, Артемьевская волость, Романово-Борисоглебский уезд
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