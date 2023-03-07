Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиПосле 1847
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Алексей Григорьевич
Мать: Ульяна Петровна
Посвящение в духовный сан
С 1811
пономарь , а в последствии дьячок (церковный приход Христорождественское на Эдоме)
Бракосочетание
12.02.1812
Жена: не указана
жена Надежда Андреевна (дочь священника Андрея Федосеевича села Христорождественское на Эдоме)
Смерть
После 1847