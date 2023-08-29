Кайнова Александра Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайнова Александра Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Кайнова Матрена Абрамовна

Отец ребёнка: Кайнов Абраам Данилович

Большие Алгаши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кайнов Абраам Данилович

Смерть
Неизвестно
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