Рожков Василий Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Призыв наурский рвк. Последнее место службы штаб 337 сд. Звание красноармеец. Убит 14.10.1942. Первичное место захоронения чечено— ингушская АССР хутор Советский, склон горы ( источник ЦАМО, фонд 58, ... Показать все