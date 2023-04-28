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Рожков Василий Афанасьевич

Место рождения

Савельевская, Наурский муниципальный район, Чеченская Республика

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Савельевская, Наурский муниципальный район, Чеченская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катюшкина Марфа Филипповна

Смерть
Неизвестно
Призыв наурский рвк. Последнее место службы штаб 337 сд. Звание красноармеец. Убит 14.10.1942. Первичное место захоронения чечено— ингушская АССР хутор Советский, склон горы ( источник ЦАМО, фонд 58, ... Показать все
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