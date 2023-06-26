Свечкарь Николай Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.12.1961
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1961
Отец: Свечкарь Анатолий
Мать: Вера
Рождение ребёнка
30.01.1993
Дочь: Рудик Тарьяна Николаевна
Мать ребёнка: Рудик Наталья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рудик Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рудик Наталья Николаевна