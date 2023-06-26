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Свечкарь Николай Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1961

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1971 г.р.

Дети

1993 г.р.
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Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1961

Отец: Свечкарь Анатолий

Мать: Вера

Рождение ребёнка
30.01.1993

Дочь: Рудик Тарьяна Николаевна

Мать ребёнка: Рудик Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудик Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рудик Наталья Николаевна