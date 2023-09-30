Муравьева (Яковлева) Окулина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1760
Сын: Муравьев Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Муравьев Яков Демидович
Рождение ребёнка
1767
Сын: Муравьев Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Муравьев Яков Демидович
Рождение ребёнка
18.10.1772
Отец ребёнка: Муравьев Яков Демидович
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (муравьева ) Евдокия Яковлевна
Отец ребёнка: Муравьев Яков Демидович
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Муравьев Яков Демидович
Рождение ребёнка
1779
Сын: Муравьев Андрей Яковлевич
Отец ребёнка: Муравьев Яков Демидович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (муравьева ) Матрена Яковлевна
Отец ребёнка: Муравьев Яков Демидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно