Муравьева (Яковлева) Окулина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муравьева (Яковлева) Окулина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1760

Сын: Муравьев Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Муравьев Яков Демидович

Рождение ребёнка
1767

Сын: Муравьев Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Муравьев Яков Демидович

Рождение ребёнка
18.10.1772

Сын: Муравьев Лука Яковлевич

Отец ребёнка: Муравьев Яков Демидович

Рождение ребёнка
1773

Дочь: (муравьева ) Евдокия Яковлевна

Отец ребёнка: Муравьев Яков Демидович

Рождение ребёнка
1776

Сын: Муравьев Егор Яковлевич

Отец ребёнка: Муравьев Яков Демидович

Рождение ребёнка
1779

Сын: Муравьев Андрей Яковлевич

Отец ребёнка: Муравьев Яков Демидович

Рождение ребёнка
1786

Дочь: (муравьева ) Матрена Яковлевна

Отец ребёнка: Муравьев Яков Демидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравьев Яков Демидович

Смерть
Неизвестно
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